Компания Microsoft официально обратилась к пользователям из-за глобального сбоя в операционной системе Windows.
Разработчики нашли способ устранить проблему, вызванную обновлением от компании CrowdStrike: необходимо перезагрузить компьютер до 15 раз. Пользователи подтверждают, что это действительно помогает. CrowdStrike уже признала свою ответственность за сбой и работает над его исправлением. Проблема затронула только обновления для Windows, в то время как системы на macOS и Linux остались вне опасности.
Сбой произошел утром 19 июля, и до сих пор в социальных сетях продолжают появляться сообщения о технических проблемах с Windows. Неполадка затронула множество технологических систем, включая аэропорты, экстренные службы, банки, супермаркеты, государственные учреждения и СМИ.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.