Перезапустите до 15 раз: единственный совет от Microsoft

Microsoft дала совет для исправления глобального сбоя Windows

0:55 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Microsoft официально обратилась к пользователям из-за глобального сбоя в операционной системе Windows.

Фото: Wikimedia Commons by Plad02, CC BY-SA 4.0

Разработчики нашли способ устранить проблему, вызванную обновлением от компании CrowdStrike: необходимо перезагрузить компьютер до 15 раз. Пользователи подтверждают, что это действительно помогает. CrowdStrike уже признала свою ответственность за сбой и работает над его исправлением. Проблема затронула только обновления для Windows, в то время как системы на macOS и Linux остались вне опасности.

Сбой произошел утром 19 июля, и до сих пор в социальных сетях продолжают появляться сообщения о технических проблемах с Windows. Неполадка затронула множество технологических систем, включая аэропорты, экстренные службы, банки, супермаркеты, государственные учреждения и СМИ.