Шокирующие новости о PS5 Pro: дата выхода, новые утечки и сюрпризы на Tokyo Game Show 2024

PS5 Pro готовится к выпуску в ноябре 2024 года

1:34 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Сообщается, что в этом году весной разработчики получили комплекты для работы над будущей улучшенной консолью, а заявки на её сертификацию должны быть поданы до конца июля.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

В последнее время было много слухов и утечек о PS5 Pro, и сентябрь ранее рассматривался как возможный месяц её релиза. Однако с учётом того, что прошло уже больше половины года и официального анонса от Sony пока не поступало, возникают вопросы, выйдет ли PS5 Pro в 2024 году.

Журналист и инсайдер Том Хендерсон, который не раз делился информацией о PS5 Pro, утверждает, что консоль не была отложена. Хотя некоторые источники высказывают опасения по этому поводу, Хендерсон уверяет, что внутренние документы подтверждают выход PS5 Pro в текущем году.

По информации, комплекты для разработки были переданы разработчикам весной, а первая волна заявок на сертификацию должна быть подана Sony до 30 июля. Также утверждается, что начиная с 15 сентября все игры, планируемые для выпуска на PS5, должны будут поддерживать PS5 Pro.

Пока неизвестно, когда Sony официально анонсирует консоль. Однако учитывая, что компания собирается участвовать в Tokyo Game Show в сентябре после долгого перерыва, вполне возможно, что PS5 Pro будет широко представлена на этом мероприятии.