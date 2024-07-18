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Секреты разработки Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: сложные загадки и реакция сообщества

Почему CD Projekt RED применяет отзывы для оптимизации своих игр

2:22
Видеоигры

Разработчики CD Projekt RED осознают, что многие геймеры обращаются к гайдам при игре в The Witcher 3 или Cyberpunk 2077, и учитывают это при создании своих масштабных RPG.

Почему CD Projekt RED применяет отзывы для оптимизации своих игр
Фото: Openverse by Stefans02, CC BY 2.0

В интервью подкасту Flow Games Павел Саско, ведущий разработчик Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и заместитель директора Cyberpunk 2, объяснил, что одной из важных рекомендаций для новых дизайнеров является то, что "вы не сможете понять, как игра будет воспринята, пока не увидите полный путь", то есть до тех пор, пока игра не выйдет и не начнётся сбор отзывов от игроков.

Саско подчеркнул, что важно наблюдать, как игроки взаимодействуют с контентом в реальном времени.

"Смотрите, как кто-то играет в ваш контент вживую, следите за ютуберами и стримерами, чтобы понять, как они воспринимают вашу игру", — отметил он.

Он привёл в пример сложную загадку FF:06:B5 в Cyberpunk 2077. Эта загадка породила целый субреддит с 38 000 участников, которые расшифровывали шестнадцатеричные коды и исследовали другие подсказки из игры. После многих лет поисков игроки наконец обнаружили жуткую катсцену, которая, вероятно, получит дополнительный контекст в сиквеле с открытым миром.

Саско отметил, что эта загадка была намеренно сложной.

"Это было настолько запутано, что решить её самостоятельно было почти невозможно", — добавил он. "Мы предполагали, что некоторые игроки потратят много времени, пытаясь разгадать эту тайну".

По словам Саско, команда CD Projekt RED разработала эти сложные секреты так, чтобы их можно было найти и разгадать после того, как они будут разобраны. "Мы сделали так, чтобы это было невероятно трудно, но не хотели, чтобы все проходили через этот супер-сложный путь, потому что это может быть утомительно. Мы хотели, чтобы все могли насладиться результатом. Сообщество справилось с этим, и теперь каждый может насладиться достижениями".

Cyberpunk 2 находится на очень ранней стадии разработки и выйдет только через несколько лет после релиза The Witcher 4.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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