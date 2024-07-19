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Создатель Counter-Strike делится мыслями о разработке DE_Dust и влиянии Valve

Создатель Counter-Strike поделился мыслями о разработке DE_Dust

Видеоигры

Минь Ле, один из создателей оригинального Counter-Strike, который работал вместе с Джесси Клиффом в начальной команде, выразил признание Valve за их работу над культовым шутером от первого лица.

Создатель Counter-Strike поделился мыслями о разработке DE_Dust
Фото: flickr.com by dfactory, CC BY 2.0

В интервью SpillHistorie Ле отметил:

"Я доволен тем, как Valve справилась с покупкой интеллектуальной собственности и сохранением наследия CS. Они действительно сделали отличную работу."

Counter-Strike началась как мод для Half-Life, но Valve вскоре привлекла Ле и Клиффа, превратив игру в самостоятельный проект. Первая бета-версия была выпущена в 1999 году. Ле рассказывает, что идея для игры пришла к нему в 1998 году, вдохновленная старыми аркадными играми вроде Virtua Cop и Time Crisis, а также такими классиками, как Doom и Quake.

"Я был поражен уровнем уважения, который я испытывал к Valve. Я многому научился, работая с ними, потому что имел возможность сотрудничать с одними из лучших разработчиков в индустрии, и они передали мне навыки, которые я не мог бы получить нигде больше," — говорит Ле.

Оглядываясь на разработку оригинальной игры, Ле упоминает, что карта "DE_Dust" удивила всех. "Мы не ожидали, что она станет такой популярной, хотя её создатель действительно потратил много времени на доработку дизайна, чтобы сделать её интересной и сбалансированной."

В шутливой ноте, Ле также признаёт, что он "не сбалансировал некоторые виды оружия, такие как AWP," что теперь вызывает у него некоторое сожаление.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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