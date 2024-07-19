DICE анонсировала планы по обновлениям и ивентам для Battlefield 2042 после завершения контентной поддержки

DICE продолжает работу над Battlefield 2042: новые патчи и ивенты в планах

1:14 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Несмотря на прекращение активной контентной поддержки Battlefield 2042, EA и DICE продолжат выпускать патчи и проводить ивенты для игры. Разработчики опубликовали план дальнейших действий.

Фото: flickr.com by Leandro de Celio, PDM

Разработчики Battlefield 2042 обещают выпускать обновления, которые будут включать улучшения качества жизни и балансировки. Также DICE продолжит обновлять режим Portal новыми возможностями и проводить временные ивенты под названием Friday Night Battlefield.

Кроме того, вернутся мероприятия Leviathan Rising, Arkangel Directive, Crimson Front и Holiday Protocol. Осенью будет представлен новый Хэллоуинский ивент с уникальными режимами и косметическими предметами.

Из режима Portal также начнут переносить технику в основную игру.

Battlefield 2042 доступна на ПК и консолях обоих поколений. Седьмой сезон стал последним для этого шутера. Поддержка игры была завершена в пользу разработки новой части серии, над которой работают DICE, Criterion, Ripple Effect, EA Gothenburg и EA Motive.