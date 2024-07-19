DICE анонсировала планы по обновлениям и ивентам для Battlefield 2042 после завершения контентной поддержки

Несмотря на прекращение активной контентной поддержки Battlefield 2042, EA и DICE продолжат выпускать патчи и проводить ивенты для игры. Разработчики опубликовали план дальнейших действий.
Разработчики Battlefield 2042 обещают выпускать обновления, которые будут включать улучшения качества жизни и балансировки. Также DICE продолжит обновлять режим Portal новыми возможностями и проводить временные ивенты под названием Friday Night Battlefield.
Кроме того, вернутся мероприятия Leviathan Rising, Arkangel Directive, Crimson Front и Holiday Protocol. Осенью будет представлен новый Хэллоуинский ивент с уникальными режимами и косметическими предметами.
Из режима Portal также начнут переносить технику в основную игру.
Battlefield 2042 доступна на ПК и консолях обоих поколений. Седьмой сезон стал последним для этого шутера. Поддержка игры была завершена в пользу разработки новой части серии, над которой работают DICE, Criterion, Ripple Effect, EA Gothenburg и EA Motive.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.