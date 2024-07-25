Nintendo раскрывает секреты перед выпуском Switch 2: новые аксессуары уже здесь

Nintendo планирует объявить о выпуске Switch 2 в начале следующего года, но продолжает разрабатывать аксессуары для существующей модели.
Компания недавно анонсировала новую зарядную станцию для контроллеров Joy-Con, которая поступит в продажу 17 октября. Этот стенд будет совместим как с Joy-Con, так и с беспроводными контроллерами NES для сервиса Switch Online. Зарядное устройство можно подключить к одному из USB-портов на док-станции Switch или к внешнему зарядному устройству с портом USB-C.
Хотя предстоящий Switch 2 может включать изменения дизайна Joy-Con, новый зарядный стенд обеспечит возможность использования старых контроллеров и в будущем.
Nintendo, видимо, стремится поддерживать интерес к текущей модели, увеличивая продажи аксессуаров в преддверии праздничного сезона. В рамках этой стратегии компания также анонсировала новые игры в таких сериях, как Legend of Zelda и Mario & Luigi.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.