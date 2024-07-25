Steam шокирует игроков: объявлены даты всех крупных распродаж и фестивалей на 2025 год

Объявлено расписание сезонных распродаж и тематических фестивалей Steam на 2025 год

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Valve опубликовала расписание предстоящих распродаж и тематических фестивалей на платформе Steam для первой половины 2025 года.

Фото: wikimapia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

Запланированы четыре сезонные распродажи, три Next Fest и ряд тематических событий, которые предоставят разработчикам и издателям возможности для продвижения своих игр и привлечения новой аудитории.

Вот как выглядит календарь событий на начало 2025 года:

Real-Time Strategy Fest: 20 — 27 января

Idler Fest: 3 — 10 февраля

Couch Co-Op Fest: 10 — 17 февраля

Steam Next Fest (февраль): 24 февраля — 3 марта

Visual Novel Fest: 3 — 10 марта

Steam Spring Sale: 13 — 20 марта

City Builder & Colony Sim Fest: 24 — 31 марта

Sokoban Fest: 21 — 28 апреля

Wargames Fest: 28 апреля — 5 мая

Creature Collector Fest: 12 — 19 мая

Zombies vs. Vampires Fest: 26 мая — 2 июня

Steam Next Fest (июнь): 9 — 16 июня

Fishing Fest: 16 — 23 июня

Steam Summer Sale: 26 июня — 10 июля