Steam шокирует игроков: объявлены даты всех крупных распродаж и фестивалей на 2025 год

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Объявлено расписание сезонных распродаж и тематических фестивалей Steam на 2025 год

1:24
Видеоигры

Valve опубликовала расписание предстоящих распродаж и тематических фестивалей на платформе Steam для первой половины 2025 года.

Объявлено расписание сезонных распродаж и тематических фестивалей Steam на 2025 год
Фото: wikimapia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

Запланированы четыре сезонные распродажи, три Next Fest и ряд тематических событий, которые предоставят разработчикам и издателям возможности для продвижения своих игр и привлечения новой аудитории.

Вот как выглядит календарь событий на начало 2025 года:

  • Real-Time Strategy Fest: 20 — 27 января
  • Idler Fest: 3 — 10 февраля
  • Couch Co-Op Fest: 10 — 17 февраля
  • Steam Next Fest (февраль): 24 февраля — 3 марта
  • Visual Novel Fest: 3 — 10 марта
  • Steam Spring Sale: 13 — 20 марта
  • City Builder & Colony Sim Fest: 24 — 31 марта
  • Sokoban Fest: 21 — 28 апреля
  • Wargames Fest: 28 апреля — 5 мая
  • Creature Collector Fest: 12 — 19 мая
  • Zombies vs. Vampires Fest: 26 мая — 2 июня
  • Steam Next Fest (июнь): 9 — 16 июня
  • Fishing Fest: 16 — 23 июня
  • Steam Summer Sale: 26 июня — 10 июля

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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