Революция в играх: PS5 Pro обещает потрясающие возможности

Sony готовится к выпуску PS5 Pro в этом году

1:06 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Согласно недавним утечкам и информации от инсайдера Тома Хендерсона, Sony готовится к запуску усовершенствованной версии своей консоли — PS5 Pro. Хендерсон сообщает, что разработчики уже получили необходимые комплекты для разработки в этом году весной, а подача заявок на сертификацию ожидается к концу июля.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Изначально ожидалось, что PS5 Pro будет выпущена в сентябре, но из-за отсутствия официального подтверждения от Sony появились сомнения относительно этой даты. Однако Хендерсон утверждает, что внутренние документы Sony указывают на планы выпуска консоли в течение текущего года.

Sony также установила, что начиная с 15 сентября все новые игры должны будут поддерживать PS5 Pro, что свидетельствует о настройках компании на скорый выпуск устройства.

Ожидается, что Sony может представить PS5 Pro на Tokyo Game Show в сентябре, куда компания вернется после долгого перерыва, и где, вероятно, состоится официальный анонс консоли.