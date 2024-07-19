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ФБР раскрывает шокирующую правду, найденную в телефоне стрелка на митинге

Телефон стрелка с митинга Трампа успешно взломан в лаборатории ФБР

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Недавно ФБР сообщило, что им удалось получить доступ к мобильному телефону Томаса Мэттью Крукса, который использовал оружие на митинге в поддержку Трампа. Согласно информации от Bloomberg, Крукс использовал современный Android-телефон Samsung. Изначально ФБР пыталось взломать телефон с помощью программы Cellebrite, однако эта попытка не принесла результатов.

Телефон стрелка с митинга Трампа успешно взломан в лаборатории ФБР
Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns, CC BY 2.0

Затем телефон был отправлен в лабораторию ФБР в Куантико. Там специалисты Cellebrite предоставили обновленную техническую поддержку и программное обеспечение, что позволило разблокировать устройство за 40 минут.

На устройстве Крукса были найдены фотографии Дональда Трампа, Джо Байдена и других политических деятелей, а также поисковые запросы, касающиеся темы большого депрессивного расстройства.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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