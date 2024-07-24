Ваши любимые приложения могут исчезнуть с Play Store уже этой осенью

Изменения в Play Store: Google удаляет приложения с низким качеством

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Google анонсировал начало удаления некачественных приложений из Play Store с 31 августа. Обновленные правила направлены на повышение качества пользовательского опыта за счет исключения из магазина приложений, которые функционируют некорректно или не предоставляют значимого содержания.

Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

Данное обновление затрагивает приложения, которые в основном содержат текст, обои или испытывают технические проблемы. Эти действия призваны усилить безопасность и надежность Play Store для пользователей Android, а также упростить поиск высококачественных приложений.

В прошлом, в 2023 году, Google уже блокировала публикацию свыше 2 миллионов приложений за нарушение политики и отклонила около 200 тысяч заявок.

Разработчикам рекомендуется обеспечить стабильность, быстродействие и полезность своих приложений, чтобы избежать их удаления из каталога поискового гиганта.