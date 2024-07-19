Банки, авиакомпании и телевещательные компании по всему миру столкнулись с массовым сбоем после обновления программного обеспечения для кибербезопасности на Windows. Серьезные проблемы вызваны неудачным обновлением от американской компании CrowdStrike, что привело к одному из наиболее значительных сбоев последнего времени, возможно, года.
Нарушения начались утром 19 июля и затронули различные отрасли, включая банковскую сферу, авиацию, телерадиовещание и розничную торговлю. Австралийские банки, авиакомпании и вещательные компании были среди первых, кто сообщил о трудностях, когда тысячи компьютеров и серверов вышли из строя и впали в цикл бесконечных перезагрузок. Ситуация быстро распространилась и достигла европейских компаний; в частности, британская Sky News не смогла транслировать свои утренние новости, а авиакомпания Ryanair столкнулась с задержками рейсов.
CrowdStrike, специализирующаяся на кибербезопасности фирма из США, подтвердила, что причиной стало сбойное обновление, а не целенаправленная кибератака. В результате множество систем банков, авиалиний, телекомпаний и супермаркетов перешли в нестабильное состояние, показывая так называемый "синий экран смерти" (BSOD).
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.