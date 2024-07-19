Синий экран смерти на миллиарды долларов: как сбой в ПО парализовал мировую экономику

Массовый сбой из-за обновления ПО влияет на мировые банки и авиакомпании

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Банки, авиакомпании и телевещательные компании по всему миру столкнулись с массовым сбоем после обновления программного обеспечения для кибербезопасности на Windows. Серьезные проблемы вызваны неудачным обновлением от американской компании CrowdStrike, что привело к одному из наиболее значительных сбоев последнего времени, возможно, года.

Фото: Wikimedia Commons by Plad02, CC BY-SA 4.0

Нарушения начались утром 19 июля и затронули различные отрасли, включая банковскую сферу, авиацию, телерадиовещание и розничную торговлю. Австралийские банки, авиакомпании и вещательные компании были среди первых, кто сообщил о трудностях, когда тысячи компьютеров и серверов вышли из строя и впали в цикл бесконечных перезагрузок. Ситуация быстро распространилась и достигла европейских компаний; в частности, британская Sky News не смогла транслировать свои утренние новости, а авиакомпания Ryanair столкнулась с задержками рейсов.

CrowdStrike, специализирующаяся на кибербезопасности фирма из США, подтвердила, что причиной стало сбойное обновление, а не целенаправленная кибератака. В результате множество систем банков, авиалиний, телекомпаний и супермаркетов перешли в нестабильное состояние, показывая так называемый "синий экран смерти" (BSOD).