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Киберспорт на Олимпиаде: Япония может принять эпическое событие

Япония может стать хозяйкой первых Олимпийских киберспортивных игр в 2026 году

2:07
Видеоигры

Международный олимпийский комитет (МОК) предложил Японии стать хозяйкой первых в истории Олимпийских киберспортивных игр, запланированных на 2026 год. Сообщается, что детальные переговоры по этому вопросу начнутся в 2024 году. По информации агентства Kyodo, проведение такого масштабного события может помочь Японии восстановить свой имидж после отказа от кандидатуры Саппоро на Зимние Олимпийские игры 2030 года.

Япония может стать хозяйкой первых Олимпийских киберспортивных игр в 2026 году
Фото: flickr.com by Jakob Wells, CC BY 2.0

С 2024 года Саудовская Аравия планирует ежегодно проводить чемпионат мира по киберспорту, который станет первым соревнованием такого рода, где будут подводиться итоги сразу по нескольким крупным дисциплинам. До сих пор подобные соревнования проводились по отдельным играм.

На Азиатских играх 2026 года в японской префектуре Айти киберспорт также будет представлен как официальная дисциплина. Напомним, что киберспорт впервые появился на Азиатских играх в 2018 году в Джакарте (Индонезия) в качестве демонстрационного вида.

Президент МОК Томас Бах объявил о планах по созданию Олимпиады для киберспорта. С 2018 года МОК активно занимается развитием киберспорта: первый киберспортивный форум состоялся в Олимпийском музее в Лозанне, после чего была создана специальная группа по связям с киберспортом. В 2021 году была разработана Олимпийская виртуальная серия.

В сентябре МОК учредил комиссию по киберспорту под председательством главы Национального олимпийского комитета Франции Давида Лаппартьена. Отмечается, что киберспортом и компьютерными играми увлекаются три миллиарда человек по всему миру, причём более 500 миллионов активно интересуются киберспортом, включая виртуальные виды спорта и спортивные симуляторы, и большинство из них — моложе 34 лет.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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