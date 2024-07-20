Насилие в играх оказалось безопасным для психики

eLife: насилие в видеоиграх не оказывает негативного влияния на эмпатию

1:33 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Нейробиологи из Венского университета и Каролинского института пришли к выводу, что жестокие видеоигры не снижают способность людей к сопереживанию. Результаты их исследования опубликованы в журнале eLife.

Фото: commons.wikimedia.org by Vadermonk is licensed under Commons, the free media repository

В исследовании участвовали 89 взрослых, ранее не игравших в жестокие игры. Испытуемым предложили в течение нескольких недель играть в видеоигры с элементами насилия, стремясь убить как можно больше игровых персонажей. До и после эксперимента измеряли их эмпатические реакции на боль других людей с помощью психологических тестов.

Также исследователи использовали МРТ для фиксации мозговой активности при болезненных ударах электрическим током, наносимых другому человеку.

Результаты анализа показали, что насилие в видеоиграх не повлияло на эмпатические способности участников. Не было выявлено значительных изменений в активности областей мозга, ответственных за эмпатию. Однако исследователи призывают не делать поспешных выводов о безопасности жестоких видеоигр для детей.

"Нельзя утверждать, что насильственные видеоигры безвредны. Наше исследование не предоставляет достаточных данных для таких заявлений. Несколько часов игры в насильственные видеоигры не оказывают существенного влияния на эмпатию у психически здоровых взрослых. Однако мы не можем оценить эффект от более продолжительного воздействия", — отметили авторы.