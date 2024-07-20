Ученые выяснили, какие продвинутые умственные навыки развивают видеоигры

Ирландские исследователи из Университета Лимерика изучили влияние динамичных видеоигр в жанре экшн на когнитивные способности человека. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале British Journal of Psychology (BJP).
В эксперименте участвовали 88 человек: половина из них регулярно играет в экшн-игры, другая половина не увлекается видеоиграми. Добровольцы прошли три теста, оценивающие удержание внимания, переключение между задачами и пространственную рабочую память.
Ученые также изучили влияние умственной усталости на результаты тестов, предложив одной группе выполнить сложные когнитивные задачи в течение 45 минут, а другой — посмотреть документальный фильм.
Результаты показали, что любители экшн-игр превзошли других участников в тестах на комплексное внимание и пространственную память, независимо от уровня усталости. Комплексное внимание подразумевает способность одновременно отслеживать и реагировать на несколько различных стимулов, требующих разных действий.
Пространственная память позволяет запоминать и воспроизводить расположение и ориентацию объектов в пространстве.
Однако в тестах на удержание внимания, которое необходимо для длительной концентрации на одной задаче, геймеры показали аналогичные или даже худшие результаты по сравнению с другой группой.
Исследователи считают, что динамичные видеоигры действительно могут тренировать сложные когнитивные навыки, однако напоминают о важности соблюдения баланса и предупреждают об опасности переутомления при длительном нахождении перед экраном.
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