Ученые выяснили, какие продвинутые умственные навыки развивают видеоигры

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BJP: быстрые видеоигры обостряют пространственную память и комплексное внимание

1:44
Видеоигры

Ирландские исследователи из Университета Лимерика изучили влияние динамичных видеоигр в жанре экшн на когнитивные способности человека. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале British Journal of Psychology (BJP).

BJP: быстрые видеоигры обостряют пространственную память и комплексное внимание
Фото: wikipedia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

В эксперименте участвовали 88 человек: половина из них регулярно играет в экшн-игры, другая половина не увлекается видеоиграми. Добровольцы прошли три теста, оценивающие удержание внимания, переключение между задачами и пространственную рабочую память.

Ученые также изучили влияние умственной усталости на результаты тестов, предложив одной группе выполнить сложные когнитивные задачи в течение 45 минут, а другой — посмотреть документальный фильм.

Результаты показали, что любители экшн-игр превзошли других участников в тестах на комплексное внимание и пространственную память, независимо от уровня усталости. Комплексное внимание подразумевает способность одновременно отслеживать и реагировать на несколько различных стимулов, требующих разных действий.

Пространственная память позволяет запоминать и воспроизводить расположение и ориентацию объектов в пространстве.

Однако в тестах на удержание внимания, которое необходимо для длительной концентрации на одной задаче, геймеры показали аналогичные или даже худшие результаты по сравнению с другой группой.

Исследователи считают, что динамичные видеоигры действительно могут тренировать сложные когнитивные навыки, однако напоминают о важности соблюдения баланса и предупреждают об опасности переутомления при длительном нахождении перед экраном.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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