Ставки на спорт оказались опасны для психики

JВА: спортивные ставки через онлайн-платформы провоцируют рискованное поведение

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Ставки на спорт с мобильных устройств на онлайн-платформах могут способствовать более рискованному поведению в азартных играх и игровой зависимости. К такому выводу пришли исследователи из Австралийского государственного университета в Квинсленде, чьи результаты опубликованы в Journal of Behavioral Addictions (JBA).

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Для изучения влияния ставок со смартфонов и их потенциального вреда ученые использовали метод экологической моментальной оценки, который предполагает сбор данных в режиме реального времени. В исследовании приняли участие 1378 сеансов ставок, данные о которых были получены непосредственно от участников.

В исследовании участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, которые делали ставки на спорт или киберспорт не реже двух раз в неделю. Исследователи собрали информацию о психическом здоровье участников, используемых платформах для ставок и негативном опыте, связанном с азартными играми.

Результаты показали, что возможность делать ставки из любого места в любое время при сохранении конфиденциальности является важным предиктором развития зависимости. Функции, которые делают процесс ставок на смартфонах удобным и привлекательным, также могут способствовать более рискованному поведению в азартных играх.

Кроме того, ставки со смартфона оказались связаны с более высокой вероятностью последующего использования компьютера или ноутбука для тех же целей.

Исследователи отметили, что высокая доступность, привлекательность и анонимность ставок на мобильных устройствах могут приводить к импульсивному поведению и развитию игровой зависимости. Также широкий доступ к рекламным акциям букмекерских клубов способствует размещению ставок у большего числа операторов.