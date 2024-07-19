"Смута" получила грант на 100 млн рублей для разработки DLC

0:50 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Четыре источника сообщили "Ъ", что студия Cyberia Nova, создавшая ролевой экшен "Смута", получила субсидии до 100 млн рублей от Института развития интернета (ИРИ) для разработки дополнений.

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Субсидии будут направлены на расширение образовательного модуля "Смутное время". Разработка DLC займет около полутора лет и охватит историю Нижнего Новгорода и Ярославля, тогда как сейчас игроки могут исследовать только Москву.

На создание "Смуты" было выделено 490 млн рублей, из которых первый транш в размере 260 млн рублей разработчики получили в 2022 году.

Представители VK Play сообщили "Ъ", что продажи "Смуты" превышают ожидания.