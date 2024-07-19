Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Брухунова отреагировала на вопрос о беременности
Пережившая домашнее насилие Валерия призвала женщин уходить от абьюзеров
Владелец "Смешариков" не смог отсудить деньги у предпринимателя из Нижнего Тагила
Банки значительно сократили объём рекламы кредитов
Рецепт лимонного поссета — вкусно и оригинально
Верховный суд пояснил, когда водителю можно покинуть место ДТП
Жена хоккеиста Овечкина в откровенном платье появилась на свадьбе сестры
Nature: у детей с диабетом риск тревоги повышен на 50%
Дочь Юлии Началовой заявила, что поступление во ВГИК было её мечтой

"Смута" получила грант на 100 млн рублей для разработки DLC

0:50
Видеоигры

Четыре источника сообщили "Ъ", что студия Cyberia Nova, создавшая ролевой экшен "Смута", получила субсидии до 100 млн рублей от Института развития интернета (ИРИ) для разработки дополнений.

"Смута" получила грант на 100 млн рублей для разработки DLC
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Субсидии будут направлены на расширение образовательного модуля "Смутное время". Разработка DLC займет около полутора лет и охватит историю Нижнего Новгорода и Ярославля, тогда как сейчас игроки могут исследовать только Москву.

На создание "Смуты" было выделено 490 млн рублей, из которых первый транш в размере 260 млн рублей разработчики получили в 2022 году.

Представители VK Play сообщили "Ъ", что продажи "Смуты" превышают ожидания.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Метод опрыскивания листьев огурцов мылом: работает?
Огурцы будут плодоносить до морозов: вот что нужно сделать
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев Новый "Петров и Васечкин" будет не хуже знаменитого оригинала Дмитрий Плотников
Эти породы известны своей любовью и преданностью: самые добрые собаки
Хрустящая цветная капуста в кляре: подайте её с ароматным сметанно-чесночным соусом
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Последние материалы
Верховный суд пояснил, когда водителю можно покинуть место ДТП
Жена хоккеиста Овечкина в откровенном платье появилась на свадьбе сестры
Nature: у детей с диабетом риск тревоги повышен на 50%
Дочь Юлии Началовой заявила, что поступление во ВГИК было её мечтой
Отказ от соли не гарантирует нормализации давления, предупредил диетолог Спектор
Лицо богатой девушки: новый стандарт красоты в косметологии
Электронная тонировка стекол: технологии, проблемы и альтернативы
Певица Юлия Паршута призналась, что мечтает заново влюбиться
Как правильно плавать, чтобы не утонуть: советы по безопасному купанию в водоёмах
Младшая сестра певицы Ротару готова выступить перед россиянами за 5000 евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников