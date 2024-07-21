Искусственный интеллект в действии: новый фильм по Final Fantasy IV впечатляет качеством и детализацией

Новый ИИ-фильм по Final Fantasy IV выглядит почти как официальная экранизация

1:35 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавно в Сети появился высококачественный фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта, основанный на Final Fantasy IV. Этот проект настолько впечатляющий, что его можно принять за официальную экранизацию игры.

Фото: flickr.com by Clinton Crumpler, CC BY 2.0

Фильм охватывает события от начала Final Fantasy IV до момента, когда Сесил становится паладином. Визуальное представление персонажей, таких как Сесил, Роза, Кейн, Ридия, Эдвард, Телла, Янг, Палом и Пором, выполнено с высокой точностью. Хотя зрителю сразу понятно, что это работа ИИ, уровень проработки и верность оригинальному материалу заслуживает похвалы. Создатель фильма также известен своим предыдущим проектом по экранизации Final Fantasy VI с использованием искусственного интеллекта

В отличие от шестой части, которая лишь изредка обновлялась и портировалась, Final Fantasy IV получила значительное обновление с 3D-ремейком. Этот ремейк, выпущенный для Nintendo DS и позже перенесенный на другие платформы, добавил новые игровые механики, CGI-кинематографию и озвученные ролики, что освежило классическую игру.

Для тех, кто предпочитает более аутентичный опыт, доступен пиксельный ремастер Final Fantasy IV. Он сохраняет оригинальный стиль игры и доступен на ПК, консолях PlayStation и Nintendo Switch, наряду с другими ремастерами 2D-игр серии.

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