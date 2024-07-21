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Новые подробности о сюжете Dragon Age: The Veilguard и уникальные механики взаимодействия с персонажами

Роль компаньонов и обновлённая графика в Dragon Age: The Veilguard

1:49
Видеоигры

В недавнем выпуске Game Informer BioWare раскрыла новые детали о своем предстоящем релизе Dragon Age: The Veilguard. Креативный директор Джон Эплер подчеркнул, что сюжет игры сосредоточен на важной задаче — найти семью и совместными усилиями спасти мир. В отличие от предыдущих игр франшизы, где акцент был сделан на главном герое, в The Veilguard значимость каждого компаньона будет ключевой для достижения цели.

Роль компаньонов и обновлённая графика в Dragon Age: The Veilguard
Фото: flickr.com by Dota 2 The International, CC BY 2.0

Dragon Age традиционно уделяет внимание глубокой проработке персонажей, и в этот раз BioWare решила сделать их еще более значимыми. Эплер отметил, что игроки будут строить настоящие отношения с компаньонами, и их взаимодействие будет влиять на развитие сюжета. Вместо того чтобы просто управлять группой, пользователи создадут настоящую семью, с которой им предстоит справляться с миром и его угрозами.

Марк Дарра, вернувшийся к работе над франшизой в роли консультанта, также поделился своими мыслями о проекте. Он отметил, что Dragon Age: The Veilguard станет ярким примером того, как BioWare умеет создавать глубокие и значимые истории через персонажей. 

Кроме того, Дарра рассказал, что команда разработчиков значительно лучше освоила движок Frostbite, что позволяет достичь нового уровня визуального качества. Теперь персонажи будут двигаться уникальным образом, что добавит в игру больше реализма и индивидуальности.

Таким образом, Dragon Age: The Veilguard обещает стать уникальным опытом, в котором взаимодействия персонажей и сюжетные линии будут основой для спасения мира, подчеркивая лучшие традиции рассказа историй от BioWare.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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