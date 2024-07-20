Новый мод Preem Fixes для Cyberpunk 2077 улучшает трассировку пути и добавляет HD-текстуры

Новый мод для Cyberpunk 2077: исправление графических дефектов и улучшение текстур

1:22 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В сети появился новый мод для Cyberpunk 2077, который решает одну из заметных проблем с графическими эффектами игры. Мод под названием Preem Fixes устраняет проблему с трассировкой пути, а также включает новые HD-текстуры, значительно улучшая визуальное восприятие.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

Мод решает проблему, связанную с неподвижной теневой сеткой на ткани, которая появилась после внедрения трассировки пути. Ранее этот дефект влиял на реалистичность отображения текстур. Теперь, благодаря исправлению, ткань выглядит более натурально и детализированно.

Кроме того, в последней версии мода Preem Fixes внедрены новые HD-текстуры, которые значительно превосходят оригинальные низкого разрешения. Эти улучшения придают игре более современный и чёткий вид, делая каждую деталь более выразительной.

Хотя CD Projekt Red завершила основную разработку Cyberpunk 2077, игра продолжает получать поддержку и улучшения благодаря увлеченным моддерам. Эти модификации, включая новый многопользовательский онлайн-режим, поддерживают интерес к игре, даже после выхода масштабного обновления версии 2.0 и популярного дополнения Phantom Liberty.