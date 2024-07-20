Новый мод Preem Fixes для Cyberpunk 2077 улучшает трассировку пути и добавляет HD-текстуры

В сети появился новый мод для Cyberpunk 2077, который решает одну из заметных проблем с графическими эффектами игры. Мод под названием Preem Fixes устраняет проблему с трассировкой пути, а также включает новые HD-текстуры, значительно улучшая визуальное восприятие.
Мод решает проблему, связанную с неподвижной теневой сеткой на ткани, которая появилась после внедрения трассировки пути. Ранее этот дефект влиял на реалистичность отображения текстур. Теперь, благодаря исправлению, ткань выглядит более натурально и детализированно.
Кроме того, в последней версии мода Preem Fixes внедрены новые HD-текстуры, которые значительно превосходят оригинальные низкого разрешения. Эти улучшения придают игре более современный и чёткий вид, делая каждую деталь более выразительной.
Хотя CD Projekt Red завершила основную разработку Cyberpunk 2077, игра продолжает получать поддержку и улучшения благодаря увлеченным моддерам. Эти модификации, включая новый многопользовательский онлайн-режим, поддерживают интерес к игре, даже после выхода масштабного обновления версии 2.0 и популярного дополнения Phantom Liberty.
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