Apple уничтожает конкурентов: Mac и iPhone стали лучшими платформами для игр AAA

Apple продвигает игровую индустрию: новый уровень производительности на Mac

1:17 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

20 лет назад игровые перспективы Apple выглядели иначе. Сегодня Mac, с собственным кремнием Apple, и iPhone, который произвел революцию в мобильной индустрии, привлекают внимание геймеров.

Фото: Flickr by Kim Støvring, CC BY 2.0

На недавней выставке в Нью-Йорке Apple продемонстрировала свои достижения в игровой индустрии. Теперь Mac может запускать Windows-игры через Crossover, как, например, Control с улучшенной графикой и трассировкой лучей, а также работает с такими играми, как Valheim, Palworld и Frostpunk 2. Обновленный игровой режим macOS Sequoia улучшает производительность игр. Resident Evil VII и Diablo Immortal показывают высокую производительность на устройствах Apple, включая iPhone, iPad Pro и MacBook Pro. Несмотря на скептицизм игроков, Apple стремится доказать, что ее устройства могут поддерживать игры класса AAA. HoYoverse и другие разработчики адаптируют свои игры для мобильных устройств, а последние порты игр для iOS обещают улучшенные продажи в будущем.

Рост популярности мобильных игр и развитие технологий чипов могут сделать мобильные устройства основными платформами для игр класса AAA.