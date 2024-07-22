Безумные гонки и орки с оружием: названа дата релиза Warhammer 40,000: Speed Freeks

Warhammer 40,000: Speed Freeks выйдет в раннем доступе 6 августа 2024 года

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Разработчики бесплатной гоночной аркады Warhammer 40,000: Speed Freeks анонсировали новый геймплейный трейлер и объявили дату релиза — 6 августа 2024 года.

Фото: Openverse by nixiepixel, CC BY-NC-ND 2.0

Игра предлагает уникальный геймплей, вдохновленный Twisted Metal, в котором до 16 игроков соревнуются в агрессивных гонках. Участникам предстоит не только обгонять соперников, но и таранить, взрывать и расстреливать их из различных видов оружия. Игроки возьмут под свой контроль орков, сопровождающих большой бронированный шагоход Стомпу до финиша и защищающих его от атак вражеской команды. В распоряжении геймеров будет семь различных транспортных средств, включая багги, байки, танки и грузовики.

Игра выйдет в раннем доступе на PC, а информация о консольных версиях пока отсутствует.

Warhammer 40,000: Speed Freeks – Release Date Trailer