Безумные гонки и орки с оружием: названа дата релиза Warhammer 40,000: Speed Freeks

Разработчики бесплатной гоночной аркады Warhammer 40,000: Speed Freeks анонсировали новый геймплейный трейлер и объявили дату релиза — 6 августа 2024 года.
Игра предлагает уникальный геймплей, вдохновленный Twisted Metal, в котором до 16 игроков соревнуются в агрессивных гонках. Участникам предстоит не только обгонять соперников, но и таранить, взрывать и расстреливать их из различных видов оружия. Игроки возьмут под свой контроль орков, сопровождающих большой бронированный шагоход Стомпу до финиша и защищающих его от атак вражеской команды. В распоряжении геймеров будет семь различных транспортных средств, включая багги, байки, танки и грузовики.
Игра выйдет в раннем доступе на PC, а информация о консольных версиях пока отсутствует.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.