Эпическое пополнение Xbox Game Pass: Kunitsu-Gami взрывает игровой мир

Новая игра от Capcom Kunitsu-Gami добавлена в Xbox Game Pass

1:10 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, новая игра от Capcom, была добавлена в библиотеку Xbox Game Pass 19 июля 2024 года.

Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

Эта игра представляет собой жанровый гибрид, включающий экшен-хак-энд-слэш, стратегию и механику Tower defense, вдохновленный японским фольклором. Она получила положительные отзывы за разнообразный геймплей, запоминающиеся битвы с боссами и интуитивно понятное управление. Средний рейтинг на OpenCritic составляет 81, а 85% рецензентов рекомендуют её. Игру можно приобрести за $49,99 или играть по подписке Xbox Game Pass, включая облачный игровой сервис.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess стала восьмой игрой, выпущенной по подписке первого дня в июле, и последней из ранее анонсированных на этот месяц. В игре используется движок RE Engine, также применяемый в других известных играх Capcom, таких как Dragon's Dogma 2 и ремейк Resident Evil 4.