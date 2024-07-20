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Новые игровые кадры Unknown 9: Awakening раскрывают способности главной героини и особенности мира

Новый трейлер Unknown 9: Awakening раскрывает детали предстоящего релиза

Видеоигры

Если вы следите за разработкой Unknown 9: Awakening, то вам стоит обратить внимание на последние новости от Reflector Entertainment LTD и Bandai Namco. Эти кадры впервые были продемонстрированы на фестивале Summer Games Fest, предлагая фанатам более детальный обзор на мир и возможности, которые игра предоставит пользователям осенью 2024 года.

Анонсированная впервые на Gamescom в 2020 году, Unknown 9: Awakening приближается к своему релизу. В свежем трейлере вы можете увидеть, как разворачивается игровой процесс и какие способности доступны Харуне. Креативный директор Кристоф Россиньоль делится деталями об игровом процессе и о том, как исследование мира влияет на развитие событий.

Игра предлагает уникальную механику под названием "шаг", позволяющую главной героине управлять врагами и использовать их в своих интересах. Эта способность дает ей возможность временно перемещать врагов, что может быть полезным как в бою, так и при планировании побега.

Также в Unknown 9: Awakening представлены другие способности, такие как "подглядывание", позволяющая выявлять позиции врагов для точного планирования атак. Также стоит отметить её умение притягивать и отталкивать противников, что может использоваться для атаки с высоты или для устранения их с опасных мест, как показано в кадрах.

В Unknown 9: Awakening открывается широкий спектр мест для исследования: от глубоких джунглей Индии до пустынь Мавритании. Игроки смогут использовать способности Харуны для исследования этих разнообразных локаций и находить полезные предметы, которые пригодятся в дальнейшем. Этот богатый и детализированный мир обещает множество увлекательных открытий и тактических возможностей.

Unknown 9: Awakening – Gameplay Walkthrough with Dev Commentary
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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