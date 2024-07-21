Новый герой в Diablo 4 шокирует фанатов своими способностями

Blizzard анонсировала новый класс в Diablo 4

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Blizzard анонсировала новый трейлер Diablo 4, посвященный уникальному классу персонажей — Наследнику духов, который не имеет аналогов в предыдущих играх серии.

Фото: flickr.com by fotoyorum, CC BY-NC-SA 2.0

Новый герой специализируется на ближнем бою, используя глефы и энергию духов животных. Наследник духов обладает способностью уворачиваться, блокировать и парировать удары, отражая урон обратно в противников. Он может использовать силу нескольких животных: ягуара для быстрых атак, гориллы для мощных и выносливых ударов, орла для повышения точности и скорости, а также сороконожки для усиления ядовитого урона и контроля противников.

В дополнении Vessel of Hatred Наследники духов получат уникальные предметы и задания, которые откроют новую механику — обитель духов, позволяющую развивать и комбинировать способности. Выход DLC запланирован на 8 октября 2024 года, и оно обещает принести новый уровень стратегической глубины и разнообразия в игровой процесс.

Diablo IV | Vessel of Hatred | Spiritborn Reveal [English]