Path of Exile получает революционное дополнение с массой новых возможностей

Компания Grinding Gear Games анонсировала крупное дополнение "Поселенцы Калгуура" для Path of Exile, выход которого намечен на 26 июля 2024 года на PC и консолях.
В этом DLC игрокам предстоит помогать калгууранским первопроходцам строить портовый город Кингсмарш и развивать торговлю. В различных локациях будут появляться ресурсы, которые можно добывать с помощью наемных рабочих. Игроки смогут торговать материалами, отправляя их на кораблях в другие поселения, и получать за это полезные предметы и золото. Рабочие будут заниматься различными видами деятельности, такими как добыча руды, сельское хозяйство и переработка предметов. Каждый рабочий имеет свою специализацию и требует разную заработную плату.
В дополнении появятся новый валютный рынок, Машина картоходца, высокоуровневые боссы и обновления классов. Гладиатор будет переработан, а Налетчика заменит Хранитель. Также ожидаются значительные изменения в балансе и механиках игры. Будет возвращена система объединения двух предметов и добавлена новая ремесленная механика — кузнечное искусство калгууранцев, позволяющее улучшать предметы с помощью рун. Кроме того, разработчики обещают улучшить консольные версии игры, ускорить загрузки и повысить общую производительность.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.