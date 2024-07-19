На этой неделе разработчикам была предоставлена информация, подтверждающая, что выпуск PlayStation 5 Pro по-прежнему ожидается в 2024 году. В новом отчете на Insider Gaming содержатся уточнения по поводу недавнего поста в социальных сетях Тома Хендерсона, оторый намекал на возможный релиз консоли обновления среднего поколения от Sony в 2025 году.
Согласно инсайдерской информации, разработчики могут подать заявки на поддержку PlayStation 5 Pro в CertOps (Platform Certification & Operations) с 30 июля. Эта дата была установлена 18 месяцев назад, что подчеркивает длительное планирование выпуска. Более того, все приложения для игр для PS5, которые будут выпущены после 15 сентября, обязаны поддерживать PS5 Pro. Эти требования, переданные разработчикам на этой неделе, подтверждают планы по выпуску консоли в 2024 году, вероятно, во второй половине ноября.
Несмотря на это, существуют опасения относительно возможного позднего выхода PlayStation 5 Pro из-за ограниченного числа игр, которые смогут использовать все её возможности.
Таким образом, всё свидетельствует о том, что Sony намерена выпустить PlayStation 5 Pro в намеченные сроки, предоставив игрокам более мощную и производительную версию своей популярной консоли уже в этом году.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.