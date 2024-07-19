Sony подтвердила выпуск PlayStation 5 Pro в 2024 году: новые подробности от Insider Gaming

PlayStation 5 Pro ожидается к выпуску в 2024 году: новая информация от разработчиков

1:34 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На этой неделе разработчикам была предоставлена информация, подтверждающая, что выпуск PlayStation 5 Pro по-прежнему ожидается в 2024 году. В новом отчете на Insider Gaming содержатся уточнения по поводу недавнего поста в социальных сетях Тома Хендерсона, оторый намекал на возможный релиз консоли обновления среднего поколения от Sony в 2025 году.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Согласно инсайдерской информации, разработчики могут подать заявки на поддержку PlayStation 5 Pro в CertOps (Platform Certification & Operations) с 30 июля. Эта дата была установлена 18 месяцев назад, что подчеркивает длительное планирование выпуска. Более того, все приложения для игр для PS5, которые будут выпущены после 15 сентября, обязаны поддерживать PS5 Pro. Эти требования, переданные разработчикам на этой неделе, подтверждают планы по выпуску консоли в 2024 году, вероятно, во второй половине ноября.

Несмотря на это, существуют опасения относительно возможного позднего выхода PlayStation 5 Pro из-за ограниченного числа игр, которые смогут использовать все её возможности.

Таким образом, всё свидетельствует о том, что Sony намерена выпустить PlayStation 5 Pro в намеченные сроки, предоставив игрокам более мощную и производительную версию своей популярной консоли уже в этом году.