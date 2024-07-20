Геймеры в шоке: новый геймплей Star Wars Outlaws от Ubisoft вызвал волну негатива

Игроки разочарованы качеством графики в Star Wars Outlaws

0:50 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Вчера Ubisoft представила новый 10-минутный геймплейный фрагмент из Star Wars Outlaws, который был встречен игроками с разочарованием из-за низкого качества графики.

Фото: Openverse by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

В представленном видео главная героиня Кей Весс исследует планету Татуин, участвует в перестрелках и исследует пещеры. Несмотря на интересный игровой процесс, зрители обратили внимание на низкое разрешение текстур и устаревшую анимацию, что вызвало волну критики. Видео получило больше дизлайков, чем лайков, и многие игроки сравнили Star Wars Outlaws с Watch Dogs, известной игрой Ubisoft, которая также не оправдала ожиданий.

Игра поступит в продажу через 43 дня, и, по всей видимости, представленная версия является финальной.