Вчера Ubisoft представила новый 10-минутный геймплейный фрагмент из Star Wars Outlaws, который был встречен игроками с разочарованием из-за низкого качества графики.
В представленном видео главная героиня Кей Весс исследует планету Татуин, участвует в перестрелках и исследует пещеры. Несмотря на интересный игровой процесс, зрители обратили внимание на низкое разрешение текстур и устаревшую анимацию, что вызвало волну критики. Видео получило больше дизлайков, чем лайков, и многие игроки сравнили Star Wars Outlaws с Watch Dogs, известной игрой Ubisoft, которая также не оправдала ожиданий.
Игра поступит в продажу через 43 дня, и, по всей видимости, представленная версия является финальной.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.