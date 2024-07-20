Escape from Tarkov теперь доступен для всех: можно поиграть в новый PvE-режим

Разработчики Escape from Tarkov открыли продажи доступа к PvE-режиму

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Создатели игры Escape from Tarkov объявили о продаже доступа к PvE-режиму, который раньше был доступен только владельцам дорогих лимитированных изданий.

Фото: Openverse by steamXO, PDM

Теперь любой фанат может докупить эту опцию. В PvE-режиме игроки могут сражаться против ИИ вместе с друзьями. В отличие от основной игры, прогрессия персонажа сохраняется навсегда, хотя при желании ее можно сбросить вручную. Это не влияет на PvP-режим игры. Стоимость доступа к PvE-режиму составляет 700 рублей.

Разработчики также обратили внимание игроков на необходимость правильного выбора региона при покупке игры.