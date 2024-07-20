Раскрыты подробности о расширении города в новом дневнике разработчиков Frostpunk 2

В новом дневнике разработчиков Frostpunk 2 рассказали о строительстве

0:58 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавно вышел второй ролик из серии дневников разработчиков Frostpunk 2, в котором авторы рассказали о строительстве и расширении города.

Фото: youtube.com by 11 Bit Studios, CC BY-SA 4.0

В новой части игрокам предстоит возводить различные районы, каждый из которых будет обладать уникальными функциями и характеристиками. Успех в игре будет зависеть от правильного планирования расположения этих районов. Например, промышленные здания не должны находиться рядом с жилыми, чтобы избежать усиления напряженности и недовольства среди жителей. В то же время, грамотная планировка города обеспечит определенные бонусы, такие как дополнительное тепло для защищенных от ветра зон. В первом выпуске дневников были раскрыты подробности игрового мира и судьбы человечества.

Frostpunk 2 планируется к выпуску 20 сентября на платформах PC в Steam, GOG и Epic Games Store.