Раскрыты подробности о расширении города в новом дневнике разработчиков Frostpunk 2

Недавно вышел второй ролик из серии дневников разработчиков Frostpunk 2, в котором авторы рассказали о строительстве и расширении города.
В новой части игрокам предстоит возводить различные районы, каждый из которых будет обладать уникальными функциями и характеристиками. Успех в игре будет зависеть от правильного планирования расположения этих районов. Например, промышленные здания не должны находиться рядом с жилыми, чтобы избежать усиления напряженности и недовольства среди жителей. В то же время, грамотная планировка города обеспечит определенные бонусы, такие как дополнительное тепло для защищенных от ветра зон. В первом выпуске дневников были раскрыты подробности игрового мира и судьбы человечества.
Frostpunk 2 планируется к выпуску 20 сентября на платформах PC в Steam, GOG и Epic Games Store.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.