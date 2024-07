Sony удивила необычной прошивкой PlayStation: что там такое

PlayStation 4 была выпущена 11 лет назад, и хотя некоторые считают её устаревшей, Sony не разделяет этого мнения. Обновление под номером 11.52 уже доступно для скачивания.

Фото: flickr.com by William Hook from Stafford, United Kingdom is licensed under Commons, the free media repository