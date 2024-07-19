Sony удивила необычной прошивкой PlayStation: что там такое

PlayStation 4 была выпущена 11 лет назад, и хотя некоторые считают её устаревшей, Sony не разделяет этого мнения. Обновление под номером 11.52 уже доступно для скачивания.
Согласно заявлению компании, в этом обновлении были исправлены небольшие ошибки и улучшена производительность системы. Кроме того, улучшены сообщения и упрощено использование на некоторых экранах PS4.
Важно отметить, что также были внесены улучшения в области безопасности в системном программном обеспечении.
Хотя обновление не является революционным для консоли, оно подчеркивает важность PlayStation 4 для Sony. Почти половина пользователей PlayStation Network продолжает активно использовать PS4. Это, вероятно, связано с тем, что многие популярные игры для PS5 все еще доступны и на старой модели консоли.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.