Fortnite берет новые вершины: что ждет фанатов

Глава Epic Games намекает на скорое появление лобби из 200 игроков в Fortnite

1:20 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В недавнем интервью с главой Epic Games Тимом Суини было упомянуто, что в ближайшее время в Fortnite могут появиться лобби на 200 игроков. Этот шаг связан с разработкой новой версии движка — Unreal Engine 6.

Фото: Openverse by Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0

Обычно лобби в играх жанра королевской битвы рассчитаны на 100 игроков или меньше, но для Fortnite ограничение связано с текущими возможностями Unreal Engine, который не может эффективно обслуживать больше 100 игроков на серверах. Разработка новой версии Unreal Engine нацелена на устранение этого ограничения и создание условий для более масштабных игровых сессий.

Тим Суини также подчеркнул постоянное развитие метавселенной Fortnite и успехи творческого режима, отметив выпуск недавно вышедшей книги Болла под названием "Метавселенная". Однако сообщение о возможности лобби на 200 человек вызвало сильное волнение среди игроков и создателей контента. Ведь возможность создания творческих карт для 200 человек кажется настоящим вызовом. Для королевской битвы также представляется новая перспектива с играми, в которых участвует 150 и более игроков — что может привести к вопросам о насыщенности игрового опыта.