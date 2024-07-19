Новенькой Playstation вы не дождетесь: перенос выпуска

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Инсайдер Хендерсон: выход PS5 Pro перенесли на 2025 год

0:41
Видеоигры

Известный игровой инсайдер Том Хендерсон часто первым публикует информацию о крупных проектах. Он первым раскрыл планы Sony на улучшенную версию PlayStation 5, о которой уже говорили в последние месяцы. По его данным, компания готовит амбициозную консоль с улучшенной трассировкой лучей и собственным решением для повышения качества изображения.

Инсайдер Хендерсон: выход PS5 Pro перенесли на 2025 год
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Изначально Том полагал, что PlayStation 5 Pro выйдет до конца 2024 года, однако в последних сообщениях инсайдер выразил сомнения, что улучшенная версия консоли появится на рынке раньше 2025 года.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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