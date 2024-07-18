Разработчики Mortal Kombat закрывают мобильное подразделение, несмотря на свежее обновление

Пользователи интернета обратили внимание на сообщения нескольких сотрудников NetherRealm Studios о закрытии их мобильного подразделения. Ни официальный NRS, ни WB Games пока не делали официальных заявлений по этому поводу.
Мобильное подразделение NetherRealm Studios занималось разработкой игр таких как Mortal Kombat Mobile, Injustice 2 и Mortal Kombat: Onslaught. Особенно удивительно, что последнее обновление MK Mobile было выпущено всего лишь день назад. Судьба этих проектов пока неизвестна.
По данным СМИ, в мобильной команде NetherRealm Studios числилось около 50 человек, некоторые из которых работали в компании почти 10 лет.
Ранее стало известно, что 23 июля в Mortal Kombat 11 добавят Такеда и Ферру. В конце месяца на Comic-Con разработчики NetherRealm Studios поделятся деталями о втором годе поддержки файтинга.
Согласно датамайнерам, во втором Kombat Pack игроков ожидают Сайракс, Сектор, Нуб Сайбот, Призрачное лицо, Конан-варвар и T-1000 из второго "Терминатора".
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.