Разработчики Mortal Kombat закрывают мобильное подразделение, несмотря на свежее обновление

Разработчики Mortal Kombat закрывают мобильное подразделение

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Пользователи интернета обратили внимание на сообщения нескольких сотрудников NetherRealm Studios о закрытии их мобильного подразделения. Ни официальный NRS, ни WB Games пока не делали официальных заявлений по этому поводу.

Фото: Макар Горшенин pravda.ru

Мобильное подразделение NetherRealm Studios занималось разработкой игр таких как Mortal Kombat Mobile, Injustice 2 и Mortal Kombat: Onslaught. Особенно удивительно, что последнее обновление MK Mobile было выпущено всего лишь день назад. Судьба этих проектов пока неизвестна.

По данным СМИ, в мобильной команде NetherRealm Studios числилось около 50 человек, некоторые из которых работали в компании почти 10 лет.

Ранее стало известно, что 23 июля в Mortal Kombat 11 добавят Такеда и Ферру. В конце месяца на Comic-Con разработчики NetherRealm Studios поделятся деталями о втором годе поддержки файтинга.

Согласно датамайнерам, во втором Kombat Pack игроков ожидают Сайракс, Сектор, Нуб Сайбот, Призрачное лицо, Конан-варвар и T-1000 из второго "Терминатора".