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Новая игра Graft от Harebrained Schemes: амбициозный научно-фантастический проект с выходом в 2026 году

Игра Graft: новый научно-фантастический проект от Harebrained Schemes

1:34
Видеоигры

Harebrained Schemes анонсировала свой новый проект под названием Graft. В видеоролике представлен научно-фантастический мир, который, возможно, расположен во вселенной Shadowrun. Любители игр могут подписаться на обновления на официальном сайте, но выход Graft запланирован только на 2026 год. Исполнительный продюсер Майк Маккейн в LinkedIn подтвердил, что проект находится в разработке и его официальный анонс ожидается через несколько лет.

Игра Graft: новый научно-фантастический проект от Harebrained Schemes
Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Студия Harebrained Schemes в последние годы столкнулась с финансовыми трудностями после выпуска игры The Lamplighters League, которая не достигла ожидаемого уровня популярности. Это привело к разрыву с издателем Paradox Interactive и переходу к независимому статусу. Graft стала новым проектом студии, который, как сообщается, стремится соединить лучшие аспекты предыдущих игр с новыми идеями в стратегическом жанре.

По словам разработчиков, Graft обещает быть амбициозным проектом, полным захватывающего сюжета. Прототип игры был успешно продемонстрирован на GDC 2024, привлекая внимание потенциальных партнеров и получая положительные отзывы за свой мир и игровой процесс.

Майк Маккейн подчеркнул, что команда вдохновлена положительной реакцией на игру и готова продолжать развивать проект, используя полученные впечатления и обратную связь для улучшения окончательного продукта.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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