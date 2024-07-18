Проблемы с продажами iPhone 15 и ожидания от iPhone 16: аналитика, перспективы и последние данные CIRP

Apple столкнулась с трудностями в продажах iPhone 15

1:36 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

До выхода семейства iPhone 16 остается всего несколько месяцев, и Apple стремится значительно сократить запасы iPhone 15. Однако, как показывают последние данные, эта задача становится все сложнее из-за трудностей с поддержанием достаточного уровня продаж. К счастью, более старые модели iPhone помогают компании компенсировать эту ситуацию.

Фото: flickr.com by ajay_suresh, CC BY 2.0

Проблемы с продажами

Согласно последнему исследованию Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), доля продаж iPhone 15 составляет 67% от общего объема, что ниже показателей iPhone 14, который достигал 79% в прошлом году. На долю основного iPhone 15 пришлось всего 19% продаж, что ниже 24% у iPhone 14. Единственной моделью, показывающей стабильные результаты, стал iPhone 15 Pro Max с 22%.

Ожидания от iPhone 16

Аналитики скептически оценивают перспективы iPhone 16, но Apple уже пообещала поставщикам произвести 90 миллионов устройств к 2024 году. В новом поколении iPhone 16 Pro будет также оснащен тетрапризматическим перископическим зумом, как и iPhone 15 Pro Max, что, вероятно, привлечет покупателей.

Время покажет, насколько успешными будут новые модели. Следите за обновлениями, чтобы узнать результаты в следующих отчетах CIRP.