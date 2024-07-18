Проблемы с продажами iPhone 15 и ожидания от iPhone 16: аналитика, перспективы и последние данные CIRP

До выхода семейства iPhone 16 остается всего несколько месяцев, и Apple стремится значительно сократить запасы iPhone 15. Однако, как показывают последние данные, эта задача становится все сложнее из-за трудностей с поддержанием достаточного уровня продаж. К счастью, более старые модели iPhone помогают компании компенсировать эту ситуацию.
Согласно последнему исследованию Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), доля продаж iPhone 15 составляет 67% от общего объема, что ниже показателей iPhone 14, который достигал 79% в прошлом году. На долю основного iPhone 15 пришлось всего 19% продаж, что ниже 24% у iPhone 14. Единственной моделью, показывающей стабильные результаты, стал iPhone 15 Pro Max с 22%.
Аналитики скептически оценивают перспективы iPhone 16, но Apple уже пообещала поставщикам произвести 90 миллионов устройств к 2024 году. В новом поколении iPhone 16 Pro будет также оснащен тетрапризматическим перископическим зумом, как и iPhone 15 Pro Max, что, вероятно, привлечет покупателей.
Время покажет, насколько успешными будут новые модели. Следите за обновлениями, чтобы узнать результаты в следующих отчетах CIRP.
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