Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правда и мифы о том, каким должен быть хозяин для счастливой собаки
В США открыли абиотический путь перехода фосфора в неорганическую форму
Актёр Андрей Максимов сообщил о расставании с женой
Стильный педикюр на лето: что актуально в этом сезоне
Женщина отсудила более 400 тысяч рублей у туроператора за отель с тараканами в Турции
Россиянка поедет на Олимпиаду в Париж с китайскими спортсменами
Дочь Брэда Питта отказывается от фамилии и наследства актёра
Развенчиваем мифы об акне: что действительно помогает
Как защитить вишни от личинок вишнёвой мухи: эффективные методы борьбы
Проблемы с продажами iPhone 15 и ожидания от iPhone 16: аналитика, перспективы и последние данные CIRP

Apple столкнулась с трудностями в продажах iPhone 15

1:36
Видеоигры

До выхода семейства iPhone 16 остается всего несколько месяцев, и Apple стремится значительно сократить запасы iPhone 15. Однако, как показывают последние данные, эта задача становится все сложнее из-за трудностей с поддержанием достаточного уровня продаж. К счастью, более старые модели iPhone помогают компании компенсировать эту ситуацию.

Apple столкнулась с трудностями в продажах iPhone 15
Фото: flickr.com by ajay_suresh, CC BY 2.0

Проблемы с продажами

Согласно последнему исследованию Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), доля продаж iPhone 15 составляет 67% от общего объема, что ниже показателей iPhone 14, который достигал 79% в прошлом году. На долю основного iPhone 15 пришлось всего 19% продаж, что ниже 24% у iPhone 14. Единственной моделью, показывающей стабильные результаты, стал iPhone 15 Pro Max с 22%.

Ожидания от iPhone 16

Аналитики скептически оценивают перспективы iPhone 16, но Apple уже пообещала поставщикам произвести 90 миллионов устройств к 2024 году. В новом поколении iPhone 16 Pro будет также оснащен тетрапризматическим перископическим зумом, как и iPhone 15 Pro Max, что, вероятно, привлечет покупателей.

Время покажет, насколько успешными будут новые модели. Следите за обновлениями, чтобы узнать результаты в следующих отчетах CIRP.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
Поджоги машин военкомов начали распространяться по всей Украине Дмитрий Плотников Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Последние материалы
Как правильно очистить дом от ненужных вещей
Из-за чего собаки начинают лаять на определённых людей?
Компания Yamanaka продавала российский лосось вместо японского
Запевшая на украинском языке Лайма Вайкуле назвала певцов с Украины "лучшими"
Диана Арбенина призналась, что принимала запрещённые вещества
Для сборной Англии ищут тренера
Киркоров платит за обучение детей в Дубае 11 млн рублей в год
Создан катализатор для получения метанола из газа прямо на месторождении
Домохозяйки объяснили, почему добавлять лимонный сок в сгущёнку
Аналитик Муртазин: долгое ношение наушников грозит болезнями слуха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников