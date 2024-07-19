Секреты новой части "Ведьмака": Павел Саско раскрыл удивительные детали

CD Projekt RED работает над новой частью "Ведьмака"

1:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Ведущий дизайнер квестов компании CD Projekt RED Павел Саско охарактеризовал следующую часть серии "Ведьмак" как самый продвинутый проект, над которым сейчас работает студия.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin, CC BY-SA 2.0

Хотя он не предоставил конкретных деталей, Саско подчеркнул, что речь идет не только о технологическом прогрессе игры, но и об улучшениях в процессе её создания.

В мае 2024 года CD Projekt RED сообщила, что над Project Polaris — "Ведьмаком 4" — трудится 407 человек. Тем не менее, разработка новой части все еще находится на раннем этапе, а именно на стадии препродакшена.

Кроме того, CD Projekt RED занята несколькими другими проектами. Студия работает над сиквелом Cyberpunk 2077, известным под кодовым названием Project Orion, ремейком первой части "Ведьмака", а также Project Hadar — ролевой игрой по новой франшизе.