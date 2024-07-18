Dungeons & Dragons спасает психику: шокирующее открытие ирландских учёных

Учёные выяснили, что Dungeons & Dragons положительно влияет на психику

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Ирландские ученые выяснили, что настольная ролевая игра Dungeons & Dragons оказывает положительное влияние на психическое здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by ID 4653867, PDM

Для своего исследования они опросили 10 фанатов игры в возрасте от 20 до 50 лет из трех разных стран. Все участники были знакомы с D&D не менее года и играли в нее еженедельно.

В ходе опроса участники поделились своими историями знакомства с Dungeons & Dragons и описали влияние игры на их жизнь. Анализ ответов позволил выделить ключевые темы: эскапизм, самопознание, творческое самовыражение, социальная поддержка и отвлечение от повседневных проблем. Игроки подчеркивали, что игра дает им ощущение контроля, которое они не всегда испытывают в реальной жизни. Кроме того, поддержка со стороны других участников игры создает эмоциональные и социальные связи, а также предоставляет возможность для свободного самовыражения.

Ученые пришли к выводу, что Dungeons & Dragons можно использовать в терапевтических целях для улучшения психического здоровья. Однако они также отметили, что в определенных ситуациях эскапизм может стать формой избегания реальности, что требует внимательного подхода в терапевтическом контексте.