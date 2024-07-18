Возвращение самураев: эти 10 игр о легендарных воинах завоевали сердца геймеров

Самурайская тема снова становится популярной: недавно вышел исторический сериал "Сёгун", а скоро появятся новая игра Assassin's Creed в феодальной Японии и экранизация Ghost of Tsushima от создателя "Джона Уика".
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Но для тех, кто хочет насладиться самурайской эстетикой прямо сейчас, доступно множество игр, которые можно играть на современных платформах:
Ghost of Tsushima, доступная на PC, PS4 и PS5, представляет собой исторический боевик о первом монгольском вторжении в Японию в 1274 году. Игра предлагает исследовать большой открытый мир, освобождать захваченные деревни и участвовать в кинематографичных схватках.
Trek to Yomi, доступная на PC, Xbox и PlayStation, — это кинематографичный сайд-скроллер, визуал которого вдохновлен классическими самурайскими фильмами. Игроки следуют за самураем Хироки, сражающимся с разбойниками, напавшими на его деревню.
Katana Zero на PC и Nintendo Switch предлагает стильный неонуар, где игроки управляют наемным убийцей с катаной, который может управлять временем и устранять врагов в стремительном темпе.
Nioh 2, доступная на PC и PlayStation, смешивает японскую историю и фольклор, позволяя игрокам встречать реальных исторических персонажей и сражаться с демонами. Геймплей основан на механиках Dark Souls.
Sekiro: Shadows Die Twice от From Software отличается от других игр студии своим сеттингом в феодальной Японии и уникальными механиками боя, где важно снижать концентрацию противника и проводить добивания.
Shadow Tactics: Blades of the Shogun на PC, Xbox и PlayStation предлагает тактическую стелс-игру, действие которой происходит в эпоху Эдо. Игроки управляют командой первоклассных убийц, которые должны по-тихому выполнять миссии.
Fate/Samurai Remnant на PC, PlayStation и Nintendo Switch — это красочная игра в жанре "мусоу", где ронин Миямото Иори сражается с сотнями врагов и использует магические умения.
Samurai GUNN 2 на PC, PS5 и Switch предлагает стремительные и кровавые схватки на небольших аренах, где герой использует как катану, так и огнестрельное оружие.
Like a Dragon: Ishin! на PC и консолях Xbox и PlayStation переносит игроков в XIX век в эпоху Бакумацу, предлагая сражения с использованием как холодного, так и огнестрельного оружия.
Rise of the Ronin от Team Ninja, эксклюзивная для PS5, рассказывает историю времен войны Босин, предлагая динамичные бои и исследования территории вокруг городов Иокогама, Эдо и Киото.
Эти игры позволяют погрузиться в мир самураев, не дожидаясь новых релизов.