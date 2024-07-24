Крах продаж Resident Evil 7 на iOS: что пошло не так

Resident Evil 7, знаменитая игра в жанре ужасов от Capcom, с момента своего портирования на iOS в начале этого месяца столкнулась с низким спросом. Сообщается, что iOS-версия игры продалась тиражом менее 2 000 копий, что значительно ниже ожиданий Capcom.
Несмотря на положительные отзывы, которые хвалят техническое совершенство порта и его плавную работу на iPhone 15 с "высококачественной графикой", продажи игры разочаровывают.
Проблема, вероятно, кроется в нежелании пользователей iOS покупать консольные игры за полную стоимость. Многие подобные порты, такие как Assassin's Creed Mirage, также с трудом находят свою аудиторию в App Store, и их продажи оставляют желать лучшего.
Тем не менее, Capcom планирует продолжать портировать игры серии Resident Evil на iOS, включая ремейк Resident Evil 2 2019 года.
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