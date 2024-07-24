Крах продаж Resident Evil 7 на iOS: что пошло не так

Почему Resident Evil 7 не смогла завоевать iOS-аудиторию

1:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Resident Evil 7, знаменитая игра в жанре ужасов от Capcom, с момента своего портирования на iOS в начале этого месяца столкнулась с низким спросом. Сообщается, что iOS-версия игры продалась тиражом менее 2 000 копий, что значительно ниже ожиданий Capcom.

Фото: flickr.com by ajay_suresh, CC BY 2.0

Несмотря на положительные отзывы, которые хвалят техническое совершенство порта и его плавную работу на iPhone 15 с "высококачественной графикой", продажи игры разочаровывают.

Проблема, вероятно, кроется в нежелании пользователей iOS покупать консольные игры за полную стоимость. Многие подобные порты, такие как Assassin's Creed Mirage, также с трудом находят свою аудиторию в App Store, и их продажи оставляют желать лучшего.

Тем не менее, Capcom планирует продолжать портировать игры серии Resident Evil на iOS, включая ремейк Resident Evil 2 2019 года.