Секрет успеха Forza Horizon 5: 40 миллионов пользователей не могут ошибаться

Forza Horizon 5: как игра достигла 40 миллионов пользователей

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Виртуальный зал славы лучших гонщиков Forza Horizon 5 вновь раскрыл аудиторию игры, которая достигла 40 миллионов пользователей. Около шести миллионов игроков присоединились к гонке с октября 2023 года (тогда аудитория составляла 34 миллиона человек) по июль 2024 года.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Важно отметить, что 40 миллионов — это не количество проданных копий. Forza Horizon 5 доступна в библиотеке подписки Game Pass, и вероятно, большая часть игроков попробовала гонку именно благодаря подписке. Точное количество проданных копий на данный момент неизвестно, но игра доступна на PC, Xbox One и Xbox Series.

Релиз Forza Horizon 5 состоялся в ноябре 2021 года, и за 3 года и 8 месяцев с момента дебюта на PC и консолях ей удалось собрать аудиторию из 40 миллионов игроков. Интересно, что пятая часть получила очень положительные отзывы в Steam и высокие оценки критиков — в отличие от актуальной Forza Motorsport.

Forza Motorsport вышла в октябре 2023 года, но пользовательские отзывы в Steam до сих пор остаются смешанными. Недавно стало известно, что из магазинов исчезнет цифровая версия Forza Horizon 4. Возможно, когда-то эта участь постигнет и пятую часть.