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Создатель Manor Lords раскрывает секреты нового обновления

Manor Lords: новые рыболовные пруды и оптимизация с Unreal Engine 5

1:11
Видеоигры

Создатель стратегии Manor Lords поделился скриншотом из будущего обновления, в котором появятся рыболовные пруды — функция, часто запрашиваемая игроками. Скриншот также демонстрирует улучшение графики благодаря обновлению движка до Unreal Engine 5.

Manor Lords: новые рыболовные пруды и оптимизация с Unreal Engine 5
Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Commons, the free media repository

Переход на Unreal Engine 5 должен положительно сказаться не только на графике, но и на оптимизации игры. Разработчик надеется устранить проблемы с мерцанием дорог и другие сбои. Кроме того, обновление упростит дальнейшую работу над Manor Lords, позволяя реализовать новые функции и обновлять версии для PC и Xbox Series одновременно, без необходимости тратить дополнительное время на устаревшие инструменты.

Напомним, создатель выживалки The Long Dark критиковал Manor Lords за медленные обновления, однако издатель стратегии считает, что игры в раннем доступе не должны превращаться в гонку. Тем не менее, Manor Lords продолжает привлекать игроков.

И цифры действительно впечатляют: первые два миллиона копий были проданы менее чем за две недели после выхода Manor Lords в раннем доступе.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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