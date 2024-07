Создатель Manor Lords раскрывает секреты нового обновления

Создатель стратегии Manor Lords поделился скриншотом из будущего обновления, в котором появятся рыболовные пруды — функция, часто запрашиваемая игроками. Скриншот также демонстрирует улучшение графики благодаря обновлению движка до Unreal Engine 5.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Commons, the free media repository