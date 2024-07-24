Создатель Manor Lords раскрывает секреты нового обновления

Создатель стратегии Manor Lords поделился скриншотом из будущего обновления, в котором появятся рыболовные пруды — функция, часто запрашиваемая игроками. Скриншот также демонстрирует улучшение графики благодаря обновлению движка до Unreal Engine 5.
Переход на Unreal Engine 5 должен положительно сказаться не только на графике, но и на оптимизации игры. Разработчик надеется устранить проблемы с мерцанием дорог и другие сбои. Кроме того, обновление упростит дальнейшую работу над Manor Lords, позволяя реализовать новые функции и обновлять версии для PC и Xbox Series одновременно, без необходимости тратить дополнительное время на устаревшие инструменты.
Напомним, создатель выживалки The Long Dark критиковал Manor Lords за медленные обновления, однако издатель стратегии считает, что игры в раннем доступе не должны превращаться в гонку. Тем не менее, Manor Lords продолжает привлекать игроков.
И цифры действительно впечатляют: первые два миллиона копий были проданы менее чем за две недели после выхода Manor Lords в раннем доступе.
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