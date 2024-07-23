Игра в стиле "Стражей Галактики": узнайте всё о Concord

Concord: особенности и впечатления от бета-теста

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Бета-тестирование шутера Concord началось с неожиданных изменений: сначала доступ к раннему этапу был обещан только для тех, кто оформил предварительный заказ, но за день до старта стало известно, что владельцы подписки PlayStation Plus также смогут поиграть. В первую неделю теста все персонажи были разблокированы, но игровой процесс был ограничен режимом TDM. В сборку включили прогрессию, демонстрацию кастомизации и красочные ролики, но не объяснили, почему игрокам стоит попробовать именно этот медленный и устаревший шутер с натужным юмором среди множества современных, динамичных и красочных игр.

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Сюжет Concord рассказывает о команде космических искателей приключений, напоминающей "Стражей Галактики" как по составу, так и по настроению. Они получают разрешение на деятельность и начинают соревноваться с другими группами. Сюжетные ролики со смешными диалогами занимают значительное место, хотя это и шутер от первого лица. Поскольку Concord является hero shooter'ом, разработчики уделяют большое внимание персонажам, показывая их характеры и отношения через диалоги. С одной стороны, это выглядит эффектно благодаря первоклассным лицевым анимациям. С другой стороны, это создает ложное впечатление о Concord как о RPG. Но Concord — это шутер от первого лица с разнообразными персонажами, каждый из которых мог бы стать звездой своего комикса, мультфильма, книги или сериала.

Однако, несмотря на креативные достижения, баланс персонажей оставляет желать лучшего. На момент бета-теста герои плохо сочетаются друг с другом и выглядят неуместно в шутере от первого лица. Concord — не Call of Duty с динамичным геймплеем и быстрым циклом смерти и возрождения. Перемещение и стрельба здесь медленнее, чем в старых Halo, с ограниченным количеством персонажей с понятным огнестрельным оружием. Возможно, игра требует более длительного изучения для понимания баланса, но на первых этапах выигрывает тот, у кого есть эффективно работающая пушка, что делает выбор персонажей предсказуемым.

Например, большой желтый робот-уборщик 1-OFF обладает хорошим здоровьем и низкой маневренностью, умеет всасывать мусор и выстреливать им. Однако робот становится легкой мишенью, если не использовать его способности вовремя.

Другой пример — чернокожая ниндзя Базз, ставящая трекеры на противников и подсвечивающая их через стены. У нее есть смертоносные атаки ближнего боя, но карты плохо подходят для этого стиля игры, и она часто погибает от первых же очередей врагов.

Также есть девочка-кошка Ит-Зи, умеющая перемещаться к своим сферам и выводить из строя вражеское оружие. Однако ее пистолет-пулемет кажется слабым, и она быстро погибает.

За всей красочной подборкой персонажей скрывается шаткий и плохо отлаженный баланс. Игроки предпочитают персонажей с большим уроном, игнорируя экзотические способности других героев. В результате, комнаты собираются из одних и тех же персонажей, а новички, пробующие разных героев, быстро уступают место более опытным игрокам.

На следующих этапах тестирования будут добавлены новые режимы, но вряд ли они изменят общую картину. Суть Concord заключается в вычурном арт-стиле и уникальных персонажах. Если баланс не будет настроен должным образом, игра останется красивым, но медленным шутером с уникальными способностями героев, которых и так много на рынке.