США на грани: полный запрет на продажу видеокарт и процессоров в Китай

В США начали обсуждать возможность полного запрета на продажу видеокарт и процессоров в Китай. Это связано с тем, что китайские компании продолжают получать доступ к передовым полупроводниковым технологиям, несмотря на предыдущие ограничения. Американские власти рассматривают возможность применения самых жестких торговых санкций, если ситуация не изменится.
Речь идет о применении правила прямого иностранного продукта (FDPR), введенного в 1959 году для контроля торговли американскими технологиями. Это правило позволяет правительству США запрещать продажу продукции, произведенной с использованием американских технологий, даже если она была создана за пределами страны.
США уже обсудили эту идею с официальными лицами в Токио и Гааге, предупреждая, что такие меры могут быть введены, если страны не ужесточат свои ограничения на экспорт в Китай.
На данный момент компании Tokyo Electron и ASML Holding отказались комментировать эти обсуждения, ссылаясь на невозможность комментировать геополитические вопросы.
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