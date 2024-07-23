Прорыв в графических технологиях: AMD видеокарты запускают приложения CUDA

AMD видеокарты теперь могут использовать CUDA благодаря технологии SCALE

1:08 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Британский стартап Spectral Compute представил революционную технологию SCALE, позволяющую видеокартам AMD использовать возможности CUDA от NVIDIA без необходимости портирования кода.

Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository

Эта разработка устраняет барьеры эксклюзивности, делая мощные инструменты CUDA доступными для широкого спектра GPU.

По словам генерального директора Spectral Compute, Майкла Сондегаарда, цель SCALE — создать открытое и совместимое программное обеспечение для графических процессоров, подобное тому, что существует для CPU.

Технология SCALE, на разработку которой ушло семь лет, позволяет компилировать CUDA-код напрямую для видеокарт AMD, избегая использования промежуточных слоев.

SCALE уже прошла тестирование на различных приложениях, таких как Blender и XGBoost, показывая отличные результаты на архитектурах AMD RDNA 2 и RDNA 3.

Хотя SCALE не является проектом с полностью открытым исходным кодом, доступ к ней можно получить по бесплатной лицензии.



