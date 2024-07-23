Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отбеливание зубов кокосовым маслом: простой метод для белоснежной улыбки
Олег Газманов встретил 73-летие с креативными подарками от семьи
Садоводы рассказали, стоит ли подкармливать тыкву золой
Топ-10 самых быстрых животных в мире
Психологи обнаружили, что видеоигры помогают развивать профессиональные навыки
Слойки с ветчиной и сыром: для них можно использовать любую колбасу или ветчину
Рейтинг умнейших кошек
Незаменимый продукт для красоты и здоровья: добавьте в рацион дыню
Россияне предпочитают останавливаться в хостелах в Москве и Минске
Прорыв в графических технологиях: AMD видеокарты запускают приложения CUDA

AMD видеокарты теперь могут использовать CUDA благодаря технологии SCALE

1:08
Видеоигры

Британский стартап Spectral Compute представил революционную технологию SCALE, позволяющую видеокартам AMD использовать возможности CUDA от NVIDIA без необходимости портирования кода.

AMD видеокарты теперь могут использовать CUDA благодаря технологии SCALE
Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository

Эта разработка устраняет барьеры эксклюзивности, делая мощные инструменты CUDA доступными для широкого спектра GPU.

По словам генерального директора Spectral Compute, Майкла Сондегаарда, цель SCALE — создать открытое и совместимое программное обеспечение для графических процессоров, подобное тому, что существует для CPU.

Технология SCALE, на разработку которой ушло семь лет, позволяет компилировать CUDA-код напрямую для видеокарт AMD, избегая использования промежуточных слоев.

SCALE уже прошла тестирование на различных приложениях, таких как Blender и XGBoost, показывая отличные результаты на архитектурах AMD RDNA 2 и RDNA 3.

Хотя SCALE не является проектом с полностью открытым исходным кодом, доступ к ней можно получить по бесплатной лицензии.


Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Последние материалы
Садоводы рассказали, стоит ли подкармливать тыкву золой
Топ-10 самых быстрых животных в мире
Психологи обнаружили, что видеоигры помогают развивать профессиональные навыки
Слойки с ветчиной и сыром: для них можно использовать любую колбасу или ветчину
Рейтинг умнейших кошек
Незаменимый продукт для красоты и здоровья: добавьте в рацион дыню
Россияне предпочитают останавливаться в хостелах в Москве и Минске
"Зелёные" ливнёвки могут спасти города от потопа в дождь
На стримингах в Японии выйдут 4 российских сериала. Среди них —"The Тёлки"
Science Daily: шведские учёные подтвердили пользу растительного масла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников