Разоблачены секреты охоты на утечки в игровой индустрии: как ловят информаторов

Как компании борются с утечками: эксклюзивное интервью с экспертом

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Журналист Джейсон Шрайер поговорил с Дон Макгованом, экспертом по борьбе с утечками, который ранее работал в Bungie и The Pokémon Company, чтобы выяснить, как компании находят источники утечек. Макгован поделился несколькими ключевыми аспектами своей работы:

Фото: Wikimedia Commons by Plad02, CC BY-SA 4.0

Утечки чаще всего сообщают сотрудники, работающие с сообществом. В Bungie доступ к информации открыт многим, что усложняет задачу. Некоторые сотрудники сливают информацию, чтобы повысить свой авторитет среди игроков, а не среди коллег. Одним из методов поиска утечек является отслеживание никнеймов, которые люди используют в разных социальных сетях и аккаунтах. Реакция на утечки зависит от их характера. Если утечка касается разработки, виновных увольняют. Если речь идет о непристойном поведении, информация используется для проверки и возможного наказания. В штате Вашингтон защита информаторов высока, что усложняет увольнение тех, кто сообщает о нарушениях.

Макгован также рассказал несколько историй из своей карьеры. В одной из них он связался с родителями ребенка, который взломал карточную игру Pokémon. В другой он раскрыл создателя контента, слившего информацию, благодаря анализу логов и сравнения иконок на экране.

Эти истории подчеркивают, насколько важна работа по предотвращению утечек информации в игровой индустрии и насколько разнообразными могут быть методы борьбы с ними.