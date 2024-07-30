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Разоблачены секреты охоты на утечки в игровой индустрии: как ловят информаторов

Как компании борются с утечками: эксклюзивное интервью с экспертом

1:37
Видеоигры

Журналист Джейсон Шрайер поговорил с Дон Макгованом, экспертом по борьбе с утечками, который ранее работал в Bungie и The Pokémon Company, чтобы выяснить, как компании находят источники утечек. Макгован поделился несколькими ключевыми аспектами своей работы:

Как компании борются с утечками: эксклюзивное интервью с экспертом
Фото: Wikimedia Commons by Plad02, CC BY-SA 4.0
  1. Утечки чаще всего сообщают сотрудники, работающие с сообществом. В Bungie доступ к информации открыт многим, что усложняет задачу.
  2. Некоторые сотрудники сливают информацию, чтобы повысить свой авторитет среди игроков, а не среди коллег.
  3. Одним из методов поиска утечек является отслеживание никнеймов, которые люди используют в разных социальных сетях и аккаунтах.
  4. Реакция на утечки зависит от их характера. Если утечка касается разработки, виновных увольняют. Если речь идет о непристойном поведении, информация используется для проверки и возможного наказания.
  5. В штате Вашингтон защита информаторов высока, что усложняет увольнение тех, кто сообщает о нарушениях.

Макгован также рассказал несколько историй из своей карьеры. В одной из них он связался с родителями ребенка, который взломал карточную игру Pokémon. В другой он раскрыл создателя контента, слившего информацию, благодаря анализу логов и сравнения иконок на экране.

Эти истории подчеркивают, насколько важна работа по предотвращению утечек информации в игровой индустрии и насколько разнообразными могут быть методы борьбы с ними.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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