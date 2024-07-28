Разоблачение: настоящие размеры Valve удивляют геймеров

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Valve: удивительно маленькая компания с огромным влиянием в игровой индустрии

1:41
Видеоигры

В ходе судебного разбирательства Wolfire против Valve был обнаружен документ, раскрывающий численность сотрудников Valve по годам и отделам. Согласно этим данным, Valve остаётся удивительно небольшой компанией, несмотря на её огромное влияние в игровой индустрии.

Valve: удивительно маленькая компания с огромным влиянием в игровой индустрии
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Eulitz, CC BY 4.0

Согласно документам, численность сотрудников компании с 2003-го по 2021 год значительно увеличилась. В 2003 году в Valve работали 78 человек, включая управляющих, разработчиков видеоигр и Steam. В 2021 году численность сотрудников достигла 336 человек, с новым отделом по разработке железа.

По сравнению с другими игровыми компаниями, такими как Microsoft Gaming (20 100 человек), Ubisoft (19 100), Electronic Arts (13 700), Sony Interactive Entertainment (12 700), Bungie (1 350), Larian (470), Naughty Dog (более 400) и Bioware (около 270), Valve остаётся относительно небольшой компанией. Для сравнения, New Blood Interactive и Supergiant Games имеют около 30 и 25 сотрудников соответственно.

Valve, несмотря на свои скромные размеры, занимается разработкой одной из ведущих мировых игровых платформ (Steam), созданием различного железа и несколькими громкими играми, что делает её уникальной в индустрии. Этот факт подчёркивает её эффективность и важность в мире видеоигр.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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