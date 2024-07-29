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BioShock 4: утечка раскрывает детали игры

Утекший скриншот ранней версии BioShock 4: что известно о новой игре

1:24
Видеоигры

Долгое время ожидания информации о новой BioShock наконец прерывается. Хотя издательство 2K хранит молчание, сайт MP1st опубликовал скриншот ранней версии четвёртой части, который им предоставил анонимный художник по визуальным эффектам из 2K. На изображении показана демонстрационная сборка из 2021 года с пометкой "Parkside" — именно под таким кодовым названием разрабатывается следующая BioShock, как сообщал журналист Джейсон Шрайер в 2019 году.

Утекший скриншот ранней версии BioShock 4: что известно о новой игре
Фото: Flickr by Lyncconf Games, CC BY 2.0

На скриншоте видны элементы интерфейса и внушительное оружие под названием Ricochet Shotgun. Это подтверждает слухи о том, что действие новой игры будет происходить в изолированном городе Борей в Антарктике 1960-х годов. За разработку отвечает студия Cloud Chamber, которая активно нанимает новых сотрудников.

Редакция MP1st сразу уточнила, что итоговая версия игры может значительно отличаться от изображения на скриншоте. Однако утечка хоть немного утолила информационный голод фанатов, ожидающих новую BioShock. В то же время, детали, предоставленные инсайдерами, подогревают интерес к проекту, обещая захватывающее продолжение знаменитой франшизы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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