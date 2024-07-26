В сети утекла бета-версия Warhammer 40,000: Space Marine II

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine II просят не использовать утекший билд

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Команды Focus Entertainment и Saber Interactive выпустили официальное обращение после утечки работоспособного билда грядущей игры Warhammer 40,000: Space Marine II. Разработчики выразили благодарность сообществу за поддержку в этот сложный период и призвали игроков избегать использования утекшей сборки и не распространять контент, созданный с её помощью.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

В заявлении Focus Entertainment и Saber Interactive подчеркнули, что многие сюрпризы, которые они старались сохранить в тайне, теперь испорчены, и что они огорчены тем, что некоторые поклонники впервые познакомятся со Space Marine II через этот неофициальный билд, которому к моменту официального запуска будет почти год.

Важно отметить, что по слухам, утекшая сборка может содержать вредоносное ПО, включая майнеры, поэтому скачивать её крайне не рекомендуется. Разработчики продолжают работать над игрой и надеются, что фанаты дождутся официального релиза для полного и безопасного игрового опыта.