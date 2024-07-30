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Сюрприз для фанатов: бесплатный Kingdom Come: Deliverance II для некоторых игроков

Warhorse дарит бесплатные копии Kingdom Come: Deliverance II бекерам

1:25
Видеоигры

Некоторые бекеры Kickstarter-кампании Kingdom Come: Deliverance получили неожиданные письма от Warhorse Studios. Разработчики решили поблагодарить тех, кто поддержал оригинальную игру, и подарить бесплатную копию сиквела. Информация об этом сначала распространялась как слух на Reddit, но журналисты PCGamesN подтвердили её у представителей студии, а также комьюнити-менеджера Warhorse.

Warhorse дарит бесплатные копии Kingdom Come: Deliverance II бекерам
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Пользователь с ником Interinactive поделился письмом, в котором Warhorse благодарит его за поддержку оригинальной игры на Kickstarter. В соответствии с уровнем его вложений, ему предложили забрать бесплатную копию Kingdom Come: Deliverance II для выбранной им платформы. Interinactive вложился на уровне DUKE, что эквивалентно $200 или €150. Если рассчитать, что копия игры достанется всем фанатам этого и более высоких уровней, то Warhorse должна раздать 1036 ключей.

Хотя в описании наград на Kickstarter нет ничего о бесплатной второй части, есть упоминание о доступе к Акту II примерно через 9 месяцев после выхода Акта I. В Сети шутят, что эти девять месяцев превратились в шесть лет, но это все еще соответствует обещанию, что новая игра подходит под описание для получения бекерами, которые за это заплатили.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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