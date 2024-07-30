Некоторые бекеры Kickstarter-кампании Kingdom Come: Deliverance получили неожиданные письма от Warhorse Studios. Разработчики решили поблагодарить тех, кто поддержал оригинальную игру, и подарить бесплатную копию сиквела. Информация об этом сначала распространялась как слух на Reddit, но журналисты PCGamesN подтвердили её у представителей студии, а также комьюнити-менеджера Warhorse.
Пользователь с ником Interinactive поделился письмом, в котором Warhorse благодарит его за поддержку оригинальной игры на Kickstarter. В соответствии с уровнем его вложений, ему предложили забрать бесплатную копию Kingdom Come: Deliverance II для выбранной им платформы. Interinactive вложился на уровне DUKE, что эквивалентно $200 или €150. Если рассчитать, что копия игры достанется всем фанатам этого и более высоких уровней, то Warhorse должна раздать 1036 ключей.
Хотя в описании наград на Kickstarter нет ничего о бесплатной второй части, есть упоминание о доступе к Акту II примерно через 9 месяцев после выхода Акта I. В Сети шутят, что эти девять месяцев превратились в шесть лет, но это все еще соответствует обещанию, что новая игра подходит под описание для получения бекерами, которые за это заплатили.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.