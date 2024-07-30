Сюрприз для фанатов: бесплатный Kingdom Come: Deliverance II для некоторых игроков

Warhorse дарит бесплатные копии Kingdom Come: Deliverance II бекерам

1:25 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Некоторые бекеры Kickstarter-кампании Kingdom Come: Deliverance получили неожиданные письма от Warhorse Studios. Разработчики решили поблагодарить тех, кто поддержал оригинальную игру, и подарить бесплатную копию сиквела. Информация об этом сначала распространялась как слух на Reddit, но журналисты PCGamesN подтвердили её у представителей студии, а также комьюнити-менеджера Warhorse.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Пользователь с ником Interinactive поделился письмом, в котором Warhorse благодарит его за поддержку оригинальной игры на Kickstarter. В соответствии с уровнем его вложений, ему предложили забрать бесплатную копию Kingdom Come: Deliverance II для выбранной им платформы. Interinactive вложился на уровне DUKE, что эквивалентно $200 или €150. Если рассчитать, что копия игры достанется всем фанатам этого и более высоких уровней, то Warhorse должна раздать 1036 ключей.

Хотя в описании наград на Kickstarter нет ничего о бесплатной второй части, есть упоминание о доступе к Акту II примерно через 9 месяцев после выхода Акта I. В Сети шутят, что эти девять месяцев превратились в шесть лет, но это все еще соответствует обещанию, что новая игра подходит под описание для получения бекерами, которые за это заплатили.