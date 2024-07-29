Microsoft анонсировала новые игры для Game Pass на конец июля

Microsoft опубликовала список игр, которые появятся в Game Pass до конца июля, а также те, которые покинут каталог. В ближайшее время подписчики смогут насладиться следующими играми:
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Magical Delicacy (консоли и ПК) — уже доступна.
Flock (консоли и ПК) — уже доступна.
Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series и ПК) — выходит 18 июля.
Dungeons of Hinterberg (Xbox Series и ПК) — выходит 18 июля.
Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (консоли и ПК) — выходит 19 июля.
Однако с 31 июля из каталога исчезнут следующие тайтлы:
A Short Hike (консоли и ПК).
Train Sim World 4 (консоли и ПК).
Venba (консоли и ПК).
Это обновление добавляет разнообразие в библиотеку Game Pass, предоставляя игрокам новые захватывающие приключения и интересные игры, но также напоминает о необходимости насладиться покидающими каталог тайтлами до конца месяца.