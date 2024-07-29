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Microsoft анонсировала новые игры для Game Pass на конец июля

Новые игры в Game Pass: что добавят и что исчезнет в конце месяца

1:08
Видеоигры

Microsoft опубликовала список игр, которые появятся в Game Pass до конца июля, а также те, которые покинут каталог. В ближайшее время подписчики смогут насладиться следующими играми:

Новые игры в Game Pass: что добавят и что исчезнет в конце месяца
Фото: Wikipedia by dronepicr, CC BY 2.0
  • Magical Delicacy (консоли и ПК) — уже доступна.
  • Flock (консоли и ПК) — уже доступна.
  • Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series и ПК) — выходит 18 июля.
  • Dungeons of Hinterberg (Xbox Series и ПК) — выходит 18 июля.
  • Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (консоли и ПК) — выходит 19 июля.

Однако с 31 июля из каталога исчезнут следующие тайтлы:

  • A Short Hike (консоли и ПК).
  • Train Sim World 4 (консоли и ПК).
  • Venba (консоли и ПК).

Это обновление добавляет разнообразие в библиотеку Game Pass, предоставляя игрокам новые захватывающие приключения и интересные игры, но также напоминает о необходимости насладиться покидающими каталог тайтлами до конца месяца.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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